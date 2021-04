Интернет… впрочем, да что там интернет — все человечество в опасности: нейросети научились генерировать фотографии кошек. Не то чтобы это что-то новое, попытки создавать несуществующих кошек из массивов информации предпринимались и в прошлом, и в позапрошлом году. Вот только животные выглядели как ночной кошмар — особенно жутко получались носы.

Однако нейросети все это время продолжали развиваться и тренироваться на реальных фотографиях. И вот результат: теперь искусственно созданных кошек невозможно отличить от настоящих! А значит, интернет больше не нуждается в людях. Компьютеры сами будут генерировать котоконтент. Вот такой:

Особенно наглядным стал пример онлайн-сервиса This Cat Does Not Exist («Этой кошки не существует»). На сайте проекта даже нет интерфейса — просто заходите на главную страницу и получаете снимок фейковой кошки. Обновляете — получаете еще один. И так до бесконечности!

Нейросети вышли на такой уровень реализма, что без проблем генерируют слюни на мордочке или презрение ко всему живому во взгляде.

По крайней мере, у людей пока не отобрали видео с кошками — их сгенерировать сложнее. Но нужно иметь в виду, что и это лишь вопрос времени. В лучшем случае нам осталось пару лет.