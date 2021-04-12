В Красноярске порвался 17-метровый надувной космонавт. Это выглядело как сцена из «Интерстеллара»

17-метрового надувного космонавта, установленного около Сибирского федерального университета в Красноярске, порвало ветром в День космонавтики. Об этом сообщает телеграм-канал «Борус».

Со стороны падение космонавта выглядело как сцена из какого-нибудь «Интерстеллара»: порывы ветра заставляли его фигуру шататься и будто парить в невесомости. «Теперь эта махина висит на тросах — ни живая, ни мертвая, а что-то между», — говорится в посте «Боруса».