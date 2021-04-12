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шапито

В Красноярске порвался 17-метровый надувной космонавт. Это выглядело как сцена из «Интерстеллара»

Источник: Тайга.инфо

17-метрового надувного космонавта, установленного около Сибирского федерального университета в Красноярске, порвало ветром в День космонавтики. Об этом сообщает телеграм-канал «Борус».

Со стороны падение космонавта выглядело как сцена из какого-нибудь «Интерстеллара»: порывы ветра заставляли его фигуру шататься и будто парить в невесомости. «Теперь эта махина висит на тросах — ни живая, ни мертвая, а что-то между», — говорится в посте «Боруса».

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