Трейлер новой главы истории человечества. Сценарист «Интерстеллара» смонтировал ролик о запуске Tesla в космос

Основатель космической компании SpaceX и производителя электрокаров Tesla Илон Маск показал ролик об успешном запуске ракеты Falcon Heavy, созданный Джонатаном Ноланом — создателем сериала «Мир Дикого Запада» и сценаристом «Интерстеллара».

В двухминутном ролике, смонтированном под песню Дэвида Боуи Life on Mars, показаны подготовка и запуск Falcon Heavy с красной Tesla Roadster на борту, а также посадка двух из трех ускорителей ракеты. Третий ускоритель не уцелел — и в трейлере впервые показаны кадры его уничтожения.

Falcon Heavy & Starman SpaceX

За рулем Tesla, запущенной на околосолнечную орбиту, сидел манекен в скафандре — его Илон Маск назвал Starman («Звездный человек», в честь песни Дэвида Боуи). «Почему Falcon Heavy и Starman? Жизнь не может состоять только из решения печальных проблем, — написал Маск в твиттере. — Должны быть вещи, которые вдохновляют тебя; вещи, благодаря которым ты с радостью просыпаешься по утрам и ощущаешь себя частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас».

Ролик о запуске Falcon Heavy показали на конференции SXSW в Остине, штат Техас. Джонатан Нолан рассказал, что в детстве он очень много думал о космосе и космических полетах, но позже страсть и волнение, связанные с освоением Вселенной, куда-то подевались. В прошлом году, продолжил Нолан, он выпивал с другом и обсуждал с ним, как можно вдохновить людей снова думать о космосе. Они пришли к выводу, что для этого нужна красная спортивная машина и песня Дэвида Боуи. Этим другом был Илон Маск.

Нолан назвал свой ролик трейлером. «Это не трейлер фильма. Это не трейлер телесериала, — объяснил он. — Мы надеемся, что это трейлер новой главы истории человечества».