«Теслу» Илона Маска внесли в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы
«Тесла» Илона Маска, которую 6 февраля запустила в космос компания SpaceX, внесена в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы Лаборатории реактивного движения NASA. На это обратил внимание журналист издания Grist Эрик Холтхаус.
«Тесла» занесена в базу как космический корабль. В описании упомянуты все предметы в машине — манекен в скафандре, игрушечная машинка той же модели с маленькой фигуркой астронавта, электронная копия книги Айзека Азимова, а также металлическая пластина с именами шести тысяч сотрудников SpaceX, закрепленная между машиной и последней ступенью Falcon Heavy.
The Tesla Roadster, now in solar orbit, has been officially logged as a celestial object by NASA:https://t.co/bDz2zFWdIc pic.twitter.com/CEVjBZXeKH— Eric Holthaus (@EricHolthaus) February 8, 2018