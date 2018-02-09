«Теслу» Илона Маска внесли в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы

«Тесла» занесена в базу как космический корабль. В описании упомянуты все предметы в машине — манекен в скафандре, игрушечная машинка той же модели с маленькой фигуркой астронавта, электронная копия книги Айзека Азимова, а также металлическая пластина с именами шести тысяч сотрудников SpaceX, закрепленная между машиной и последней ступенью Falcon Heavy.

«Тесла» Илона Маска, которую 6 февраля запустила в космос компания SpaceX, внесена в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы Лаборатории реактивного движения NASA. На это обратил внимание журналист издания Grist Эрик Холтхаус.

6 февраля компания SpaceX Илона Маска впервые запустила тяжелую ракету Falcon Heavy. Единственным грузом была «Тесла» Маска, за рулем которой сидел манекен в скафандре SpaceX. Трансляцию пуска посмотрели в прямом эфире 2,3 миллиона человек.

По плану «Тесла» должна была выйти на орбиту вокруг Солнца между Землей и Марсом, но из-за слишком долгой работы двигателей направилась в зону пояса астероидов между Марсом и Юпитером.