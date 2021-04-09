Marvel прислушалась к просьбам фанатов и выпустила расширенную (часовую!) версию танцев барона Земо из третьей серии «Сокола и Зимнего солдата».

Marvel Entertainment

По сюжету, суперзлодей барон Земо в исполнении Даниэля Брюля сбежал из тюрьмы и сразу же отправился в клуб на встречу с информатором. Попав на дискотеку, Земо решил, что можно наконец расслабиться и потанцевать.

Сцены не было в сценарии: Брюль просто увидел толпу развлекающихся людей и подумал, что его герой после стольких лет в заточении уж точно захотел бы повеселиться. При этом актер среди друзей известен как никудышный танцор, поэтому получилось то, что получилось: в сериале барон Земо нелепо тряс кулаками под музыку. Фанатам понравилось!

После премьеры эпизода Брюль проболтался, что существует расширенная версия сцены с танцами. Тогда поклонники запустили хэштег с требованием обнародовать танцы барона Земо и буквально за неделю добились своего. В расширенной версии Брюль не только трясет кулаками, кивая головой в такт, но и хлопает в ладоши. И это прекрасно — но требуем 10-часовую версию!

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Барон Земо из «Сокола и Зимнего солдата» — король танцпола. Ух что он творит под гимн России

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Барон Земо из «Сокола и Зимнего солдата» — король танцпола. Ух что он творит под гимн России