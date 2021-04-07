Внимание! Небольшие спойлеры к сериалу «Сокол и Зимний солдат». Но оно того стоит. 🕺

В третьей серии «Сокола и Зимнего солдата» к дуэту супергероев присоединился их заклятый враг — коварный барон Земо в исполнении Даниэля Брюля. По сюжету, соратникам Капитана Америка пришлось освободить Земо из немецкой тюрьмы, где он находился после событий фильма «Первый мститель: Противостояние». После этого злодей вместе с Соколом и Зимним солдатом отправился в клуб, в котором должна была состояться встреча с информатором.

Но Земо зря времени не терял: перед беседой он успел немного потрясти кулаком под музыку. В смысле потанцевать! Короткий эпизод с нелепыми танцами Брюля стал самым запоминающимся моментом серии.

Good Evening Moonshine

Фанаты сразу же завели отдельный аккаунт в твиттере, посвященный исключительно танцам барона Земо. Злодей вот уже почти неделю отплясывает, к примеру, под Дэвида Боуи.

Или гимн России…

На ютьюбе все еще лучше! Там можно насладиться версией с танцами под Витаса…

CALMAX INC

… или танцевальной дуэлью между героями Брюля и Тоби Магуайра. Тот, к слову, тоже прославился танцами в третьем «Человеке-пауке» Сэма Рэйми.

NotRobert

Ну и, конечно, невозможно пройти мимо танцев барона Земо под ту самую песню из «Ванды/Вижна», еще одного супергеройского сериала Marvel.

Narnia Realm

А для тех, кому и этого мало, есть зацикленная 10-часовая версия с вечеринкой барона Земо.

PanGuy

В интервью Entertainment Weekly Брюль рассказал, что сцена с танцами была чистой импровизацией. Актер просто увидел толпу танцующих людей, и ноги как-то сами собой пустились в пляс. В конце концов, его герой много лет сидел в немецкой тюрьме и наконец-то мог немного размяться.

Брюль был уверен, что сцену с танцами вырежут, но не тут-то было. Актер узнал об этом, когда друзья разом принялись писать ему после премьеры третьей серии «Сокола и Зимнего солдата». Брюль отметил, что близкие знают его как ужасного танцора — поэтому им было особенно смешно смотреть на то, как его герой тряс кулаком на дискотеке.

Но это еще не все: в этом же интервью Брюль проболтался, что на самом деле танцевал гораздо дольше, чем показано в сериале. Поэтому фанаты, добившиеся своего с «Лигой справедливости» Зака Снайдера, теперь требуют у Marvel выпустить полную версию танцев барона Земо.