Все: ждут новый сезон «Рика и Морти». Adult Swim: ладно, вот вам версия шоу для детей

Наконец-то появилась версия «Рика и Морти», которую можно показывать маленьким детям. Ну, почти: персонажи, конечно, очень милые, но шоу едва ли стало менее жестоким. Хотя крови тут нет. Смотрите — заставка «Малышей Рика и Морти»:

[adult swim junior]

На самом деле это, конечно же, первоапрельская шутка. Альтернативная заставка мультсериала появилась на ютьюб-канале Adult Swim. Так называется блок, который выходит в ночном эфире Cartoon Network и на котором выходят шоу для взрослых.

В честь 1 апреля канал переименовали в Adult Swim Junior — а в эфир пустили четвертую серию второго сезона «Рика и Морти», но все роли в ней озвучили дети. По крайней мере, об этом пишут западные СМИ, и нам придется им поверить: видео быстро убрали с ютьюба.

Нам остается продолжать ждать пятый сезон.

Рик и Морти должны вернуться 20 июня

Вышел трейлер пятого сезона «Рика и Морти». Ничего не понятно, но точно будет весело (и кроваво)

Рик и Морти должны вернуться 20 июня

Вышел трейлер пятого сезона «Рика и Морти». Ничего не понятно, но точно будет весело (и кроваво)