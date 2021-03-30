Вышел трейлер пятого сезона «Рика и Морти». Ничего не понятно, но точно будет весело (и кроваво)

Канал Adult Swim показал двухминутный трейлер пятого сезона анимационного сериала «Рик и Морти». Все как всегда: мало что понятно (кроме того, что в некоторые приключения отправится вся семья Смит), но зрителей явно ждут кровавые перестрелки (в том числе между разными Риками), встречи с жителями других цивилизаций (включая «странного возбужденного человека из океана») и посещение планеты, жители которой носят одежду, сильно напоминающую костюмы для БДСМ.

Adult Swim

Новый сезон начнут показывать 20 июня 2021 года.

В описании к трейлеру Adult Swim пишут: «Теперь вы можете спрашивать, когда выйдет шестой сезон». И неспроста: еще в 2018 году канал заказал у создателей «Рика и Морти» 70 эпизодов — этого хватит еще на несколько сезонов.