Гай Ричи вернулся с трейлером своего нового фильма — боевика «Гнев человеческий». В главной роли, конечно, Джейсон Стэйтем, который (как и везде) сражает врагов одним выстрелом.

Трейлер на русском

Кинокомпания ВОЛЬГА

Трейлер на английском

MGM

По сюжету, Стэйтем играет Эйча, загадочного молчаливого джентльмена — но совсем не такого, как те, которых Ричи показывал в, собственно, «Джентльменах». Эйч расследует серию крупных ограблений в Лос-Анджелесе. Ради этого он внедряется в местную инкассаторскую компанию, чтобы выйти на неуловимых грабителей. Герою Стэйтема помогает его коллега Холт Маккэллани — агент ФБР Билл Тенч из сериала «Охотник за разумом».

Коллеги гадают, что же связывает Эйча с грабителями и почему он так безжалостен по отношению к преступникам. Как следует из трейлера, грабители убили сына Эйча, вот он и задался целью отомстить бандитам и восстановить справедливость.

Российская премьера «Гнева человеческого» намечена на 22 апреля.