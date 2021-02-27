Школьники в костюмах единорогов ограбили магазин. Это не сюжет нового фильма Гая Ричи, а очень неудачная пиар-акция ювелирного салона в Южно-Сахалинске

Утром 27 февраля владельцы ювелирного магазина в южно-сахалинском торговом центре «Славянский базар» заявили об ограблении. Владелица магазина Евгения Свищенко описала ситуацию так:

Я приехала на работу около 10 часов, пошла за кофе и услышала крик нашего сотрудника Виктории. Оказалось, что в магазин вбежали несколько человек, одетых в костюмы (так называемые кигуруми) единорогов. Они молотком побили стекла в витринах и убежали. Ничего в итоге не пропало — они достали из витрины только кольцо за 20 тысяч, недешевое. Но потом его нашли в коридоре ТЦ. Может, они его обронили — споткнулись или что-то такое, а может быть, специально выбросили. Я подозреваю, что это был какой-то спор, или они записывали видео для соцсетей — на головах у них была такая намотка, как будто камера. Сейчас оцениваем ущерб.

Свищенко активно освещала историю с ограблением в своем инстаграме. В частности она выложила видео с нападением и публиковала сторис со скриншотами сообщений СМИ об ограблении.

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Кроме того, она предположила, что напавшие на магазин подростки могут быть ответственны и за другие преступления — недавно в Южно-Сахалинске раскрасили в разные цвета несколько стоящих на улице машин.

Расследованием происшествия занялась полиция. Полицейские собрали отпечатки пальцев, опросили свидетелей и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. И в течение нескольких часов выяснили, что «ограбление» было инсценировано самими сотрудниками и владельцами магазина для привлечения внимания в соцсетях. Детей, сыгравших грабителей, они наняли в рекламном агентстве.

РИА Новости

Одна из сотрудниц магазина уже подробно рассказала полицейским об обстоятельствах «ограбления». Она пояснила, что идея такой «рекламы» пришла «коллегиально». Однако сотрудники и владельцы магазина не собирались привлекать к ситуации полицию — «ограбление» пошло не по плану из-за того, что полицейских вызвали сотрудники торгового центра. «Все закрутилось, завертелось», — резюмировала она.

Сейчас МВД проводит проверку «ограбления». Организаторов планируют привлечь к ответственности — какое наказание им может грозить, пока не сообщается.

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