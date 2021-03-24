Автор популярного подкаста о еде The Sporkful Дэн Пашман три года шел к исполнению давней мечты — созданию идеальной пасты. Пашман много лет критиковал традиционные формы макарон: одни, по его мнению, совсем не держат соус, другие быстро приедаются, а третьи выглядят не слишком презентабельно. В общем, что-то нужно было срочно решать.

По словам подкастера, он перепробовал, изучил и каталогизировал почти все возможные виды пасты — и в конце концов нашел подходящую форму, которая наконец-то осчастливит человечество. Такую, чтобы и есть было нескучно, и соус держался как надо, и сама паста «создавала сопротивление», под каким углом ее ни укуси. Так появились каскателли, в переводе с итальянского — «маленькие водопады».

Пашман считает, что до него еще никто не объединял достоинства разных видов пасты в одной форме. Подкастер уже неделю хвастается своими каскателли в твиттере и инстаграме — и, честно говоря, выглядит настолько счастливым, что остается только позавидовать.

На сайте подкаста The Sporkful можно посмотреть поэтапную историю создания каскателли: Пашман все три года старательно документировал работу над главным трудом своей жизни.

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