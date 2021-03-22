Сергей Лавров надел маску с надписью «Чертов карантин» во время визита в Китай. Дмитрий Киселев уже рассыпался в комплиментах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время рабочего визита в Китай надел защитную маску с надписью fckng qrntn («Чертов карантин»). Маску ему подарили журналисты пула. Лавров попозировал в ней и даже снялся в тиктоке.

«И маска, и надпись пришлись Министру впору», — говорится в описании ролика с Лавровым, опубликованного в тикток-аккаунте МИД России (орфография сохранена).

МИД России

Некоторые журналисты уже успели сделать комплимент Лаврову и похвалить его чувство юмора. Одним из первых (как это обычно бывает) выступил Дмитрий Киселев: «Сергей Лавров — просто красавец! Надпись на маске ~ „К черту карантин!“ Министр страны, контролирующей ковид уж точно лучше Запада, шлет привет всем тем, кто учил Россию. Привейтесь лучше Sputnik V, а не страдайте от своей полиции, поглаживающей вас дубинами и поливающей брандспойтами…»