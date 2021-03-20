Во Флоренции треснуло пополам здание старинного палаццо. А, нет, это оптическая иллюзия

В России очень часто старые, нуждающиеся в ремонте здания завешивают фальшивыми фасадами, на которых дом выглядит как новенький. Французский уличный художник JR поступил иначе.

Он представил во Флоренции свою новую работу под названием «Рана» («La Ferita») — это гигантская нарисованная трещина высотой 28 метров, закрепленная на фасаде палаццо Строцци, старинного дворца эпохи Ренессанса, в котором сейчас расположена художественная галерея.

Если смотреть издалека, создается оптическая иллюзия, что здание действительно стало разрушаться. В проеме трещины виден внутренний зал галереи с некоторыми экспонатами. Это, например, картины «Весна» и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли (правда, они на самом деле выставляются не в палаццо Строцци, а в галерее Уффици по соседству.

Как объяснили смысл инсталляции сам JR и руководство галереи, таким символическим жестом они хотят вновь «открыть музеи», не работающие из-за ковидных ограничений, и вывести искусство за пределы их стен.

AFP News Agency

JR известен многими уличными проектами, создающими оптическую иллюзию. Например, он делал инсталляцию из стеклянной пирамиды Лувра, а также снимок пешеходного перехода в Париже для обложки журнала Time.

Фото в анонсе: Alberto Pizzoli / AFP / Scanpix / LETA