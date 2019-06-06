В фотосессии для The New York Times Magazine встретились две Мадонны. И одна обняла другую

Для нового номера The New York Times Magazine Мадонна снялась в фотосессии французского художника JR. В журнале певица изображена с огромными снимками самой себя, сделанными в 1980-х и 1990-х годах. Тогда Мадонну фотографировали Герб Ритц, Кейт Саймон и Стивен Майзел.

Кроме того, The New York Times Magazine поговорил с Мадонной, отметившей в прошлом году 60-летие, о ее карьере, новом (четырнадцатом!) альбоме под названием Madame X и ее отношении к Харви Вайнштейну.