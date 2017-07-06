Письмо Тупака Шакура к Мадонне выставили на торги. Рэпер пишет, что не может встречаться с певицей из-за того, что она белая

В конце июля на аукционе продадут письмо Тупака Шакура к Мадонне, которое проливает свет на их отношения. Ранее датированное 1995 годом послание никогда не публиковалось. В личном письме рэпер пишет, что не может встречаться с певицей из-за того, что у них разный цвет кожи. Письмо написано за полтора года до смерти Тупака. Ожидается, что его продадут гораздо дороже 100 тысяч долларов.

Тупак Шакур и Мадонна познакомились в марте 1993 года на церемонии награждения Soul Train Music Awards в Лос-Анджелесе. Их свела актриса Рози Перес, общая подруга рэпера и британской певицы.

В 2015-м Мадонна подтвердила, что она встречалась с Тупаком Шакуром, но не раскрыла никаких подробностей отношений (кроме одной: на шоу Дэвида Леттермана в 1994-м она материлась именно из-за «влияния бойфренда»).

В книге 2007 года британская журналистка Люси ОʼБрайан писала, что Мадонна не просто встречалась с американским рэпером, но даже хотела от него ребенка. Певица это не подтверждала.

Как долго встречались Тупак и Мадонна, неизвестно, но, судя по выставленному на аукцион письму, в январе 1995 года они уже не были вместе.

New Tupac letter reveals his relationship with him and Madonna pic.twitter.com/aV4nxKROCp — 2Pac News (@2pacnews) July 5, 2017

В 4:30 утра 15 января 1995 года Тупак пишет Мадонне, что не может быть с ней из-за того, что у них разный цвет кожи. «Твоей карьере не повредят отношения с чернокожим, более того, это сделает тебя более открытой и классной», — пишет Тупак — и замечает, что его имиджу, напротив, могут повредить отношения с белой женщиной. Следующий абзац в опубликованном таблоидом TMZ письме скрыт.

Затем Тупак пишет, что его задели слова Мадонны в одном из интервью, где она намекала, что встречалась сразу с несколькими рэперами. Он сожалеет, что наговорил ей тогда всякого, поскольку хотел «защитить свое сердце и эго».

В письме Тупак предлагает Мадонне дружбу и предлагает ей встретиться. Еще он призывает ее быть осторожной: «Все не так благородны, как хотят казаться. Многие сердца источают зависть и злость. И они не замедлят причинить тебе боль. тому свидетельство».

Письмо к Мадонне написано незадолго до того, как Тупака посадили в тюрьму за сексуальные домогательства и за полтора года до его смерти. В сентябре 1996-го рэпера застрелили в Лас-Вегасе.

Стартовая цена письма — 100 тысяч долларов. Ожидается, что его продадут значительно дороже. В 2016 году тюремное письмо Тупака редактору журнала Death Row Uncut Нине Бадрешвар продали за 176 тысяч долларов.