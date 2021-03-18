С лучшим личным инстаграм-аккаунтом мы давно уже определились — тут, конечно, победа за Валерием Меладзе. И все же: как же хорош инстаграм «Подписных изданий», одного из старейших книжных магазинов Санкт-Петербурга!

Только взгляните, как там анонсируют поступившие в продажу книги. Каждая новинка — это отдельный пост с кратким описанием и фотографией, отражающей суть.

«После первых же глав читатели становятся настолько горячими, что скидывают дубленки и галифе, не боятся минусовой температуры и выделяют хлорофилл», — говорится в посте про «Зеленый свет» Мэттью Макконахи. На фото, конечно же, сотрудники магазина: и правда без дубленок, но в купальниках и плавках. На пляже, как и положено горячим людям, выделяющим хлорофилл. Зимой!!

А еще в «Подписные издания» регулярно заглядывают знаменитости: скажем, режиссер Андрей Звягинцев, журналист Леонид Парфенов или кинокритик «Медузы» Антон Долин.

В общем, настоятельно рекомендуем. А если не убедили, то вот еще парочка постов, которые нам особенно понравились — разумеется, с авторским описанием!

Петер Слотердайк — «Критика цинического разума»

Сол Аустерлиц — «Друзья. 25 лет вместе. Как снимали главный сериал эпохи»

Курт Воннегут и Сьюзен Макконнелл — «Пожалейте читателя. Как писать хорошо»

Дэвид Карбонелл — «Поговорим о панических атаках»

Торбен Кульманн — «Эйнштейн. Фантастическое путешествие мышонка через пространство и время»

Кстати! У «Медузы» тоже есть инстаграм — не менее классный. 😎

Что еще рекомендует «Медуза»

LAB — шоу, в котором Лев Лещенко поет песни группы «Кино», а Полина Гагарина кип роулин, роулин, роулин (то есть Limp Bizkit) Вот выступления, которые нам особенно понравились

Что еще рекомендует «Медуза»

LAB — шоу, в котором Лев Лещенко поет песни группы «Кино», а Полина Гагарина кип роулин, роулин, роулин (то есть Limp Bizkit) Вот выступления, которые нам особенно понравились