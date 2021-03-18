У книжного магазина «Подписные издания» образцовый инстаграм — смотрите сами! Лучше могла бы быть только коллаборация с Меладзе
С лучшим личным инстаграм-аккаунтом мы давно уже определились — тут, конечно, победа за Валерием Меладзе. И все же: как же хорош инстаграм «Подписных изданий», одного из старейших книжных магазинов Санкт-Петербурга!
Только взгляните, как там анонсируют поступившие в продажу книги. Каждая новинка — это отдельный пост с кратким описанием и фотографией, отражающей суть.
«После первых же глав читатели становятся настолько горячими, что скидывают дубленки и галифе, не боятся минусовой температуры и выделяют хлорофилл», — говорится в посте про «Зеленый свет» Мэттью Макконахи. На фото, конечно же, сотрудники магазина: и правда без дубленок, но в купальниках и плавках. На пляже, как и положено горячим людям, выделяющим хлорофилл. Зимой!!
А еще в «Подписные издания» регулярно заглядывают знаменитости: скажем, режиссер Андрей Звягинцев, журналист Леонид Парфенов или кинокритик «Медузы» Антон Долин.
В общем, настоятельно рекомендуем. А если не убедили, то вот еще парочка постов, которые нам особенно понравились — разумеется, с авторским описанием!
Петер Слотердайк — «Критика цинического разума»
Сол Аустерлиц — «Друзья. 25 лет вместе. Как снимали главный сериал эпохи»
Курт Воннегут и Сьюзен Макконнелл — «Пожалейте читателя. Как писать хорошо»
Дэвид Карбонелл — «Поговорим о панических атаках»
Торбен Кульманн — «Эйнштейн. Фантастическое путешествие мышонка через пространство и время»
Кстати! У «Медузы» тоже есть инстаграм — не менее классный. 😎