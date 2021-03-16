Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что министр культуры Арина Новосельская не лишится должности из-за матерной реплики во время совещания.

«Нет, в этой связи [увольнять] точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — сказал Аксенов в интервью РИА Новости.

Аксенов признался, что сам иногда употребляет нецензурную лексику, но, «конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова».

«Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке — там все бы поняли, что без этого стройка не идет», — сказал Аксенов.

Арина Новосельская 11 марта во время видеосовещания, в котором принимал участие глава Крыма, случайно включила микрофон. «Ну ** твою мать, поставили как обезьяне», — пожаловалась Новосельская, думая, что ее никто не слышит.

Реплика министра культуры прервала выступление Аксенова, который очень этому удивился и поручил вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести «служебное расследование». Новосельская пять раз извинилась, после чего совещание продолжилось.

Министр культуры Крыма случайно на совещании выругалась матом Meduza

Алло, стройка?

«Ну ** твою мать, поставили как обезьяне!» Министр культуры Крыма не выключила микрофон на совещании — пришлось извиняться (целых пять раз)

Алло, стройка?

«Ну ** твою мать, поставили как обезьяне!» Министр культуры Крыма не выключила микрофон на совещании — пришлось извиняться (целых пять раз)