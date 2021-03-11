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«Ну ** твою мать, поставили как обезьяне!» Министр культуры Крыма не выключила микрофон на совещании — пришлось извиняться (целых пять раз)
Источник: Meduza
У министра культуры Крыма Арины Новосельской во время видеосозвона случайно включился микрофон — и ее ругань прервала выступление главы Крыма Сергея Аксенова.
«Ну ** твою мать, поставили как обезьяне», — пожаловалась Новосельская, думая, что ее никто не слышит. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще, что ли?» — возмутился Аксенов.
Внимание, в ролике присутствует мат. Если вас это не устраивает, посмотрите на лучший киноблокбастер 2021 года (там всего минута!).
Глава Крыма тут же поручил вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести «служебное расследование». В ответ Новосельская извинилась. Целых пять раз подряд! «Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста! Извините ради бога. Коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась. Сергей Валерьевич, извините ради бога». После пятикратных извинений совещание продолжилось в обычном режиме.