Арина Новосельская Стоян Васев / ТАСС

У министра культуры Крыма Арины Новосельской во время видеосозвона случайно включился микрофон — и ее ругань прервала выступление главы Крыма Сергея Аксенова.

«Ну ** твою мать, поставили как обезьяне», — пожаловалась Новосельская, думая, что ее никто не слышит. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще, что ли?» — возмутился Аксенов.

Внимание, в ролике присутствует мат. Если вас это не устраивает, посмотрите на лучший киноблокбастер 2021 года (там всего минута!).

Министр культуры Крыма на совещании выругалась матом Meduza

Глава Крыма тут же поручил вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести «служебное расследование». В ответ Новосельская извинилась. Целых пять раз подряд! «Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста! Извините ради бога. Коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась. Сергей Валерьевич, извините ради бога». После пятикратных извинений совещание продолжилось в обычном режиме.