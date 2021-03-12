Нолан хотел, чтобы зрители посмотрели «Довод» в кино. Не все с ним согласны: ютьюбер перенес фильм на Game Boy Advance с малюсеньким экраном «Возможно, это худший способ смотреть „Довод“»

Помните «Довод» — один из последних блокбастеров, которые успели выйти в кино в первые месяцы пандемии? Режиссер Кристофер Нолан очень хотел, чтобы люди посмотрели его работу именно в кинотеатрах. «Картинкой и звуком этого фильма нужно наслаждаться на большом экране», — говорил он.

Разумеется, тут же нашлись люди, которые решили поступить ровно наоборот. Один из них — ютьюбер Wulff Den — собрался посмотреть «Довод» не на компьютере и даже не на телефоне, а на экране портативной консоли Game Boy Advance SP, которую Nintendo выпустила еще в 2003 году.

I put Tenet on a GBA Video cartridge out of spite. WULFF DEN

Чтобы перенести копию «Довода» с DVD на картриджи для Game Boy, блогеру пришлось потрудиться: нарезать фильм длиной 2,5 часа на пять получасовых фрагментов (по одному фрагменту на картридж, больше не влезало), очень (ОЧЕНЬ) сильно снизить качество видео и воспользоваться специальным устройством для записи информации на картриджи.

В итоге получился фильм с разрешением 192 на 128 пикселей (это даже меньше, чем разрешение экрана приставки) и частотой 6 кадров в секунду против традиционных 24. Со звуком все тоже очень плохо: стандартные наушники к Game Boy Advance SP не подключить, а на встроенном динамике некоторые сцены получились слишком тихими.

Отдельно блогер потрудился над внешним видом картриджей — он нарисовал обложки для каждой из пяти частей «Довода» с официальными логотипами и иконками. Wulff Den отмечает, что просмотром фильма на консоли даже можно управлять — перематывать вперед или запускать с начала. Правда, если держать кнопку перемотки дольше нескольких секунд, воспроизведение прекращалось совсем.

Опыт просмотра фильма на экране Game Boy Advance SP он называет «абсолютно ужасным». «Возможно, это худший способ смотреть „Довод“ и при этом все еще примерно видеть, что происходит», — рассказал Wulff Den. Он не стал публиковать файлы для просмотра фильма на портативной консоли, так как это будет считаться пиратством, но предложил зрителям посмотреть свой ролик на Game Boy Advance. Вот как это выглядело:

И тот же ролик на экране Nintendo 3DS:

А можно было и так!

Пожалуйста, не показывайте это видео Кристоферу Нолану! Тут его фильм «Довод» посмотрели на унитазе с малю-ю-юсеньким экраном

А можно было и так!

Пожалуйста, не показывайте это видео Кристоферу Нолану! Тут его фильм «Довод» посмотрели на унитазе с малю-ю-юсеньким экраном