Один из постоянных героев рубрики «Шапито» — мост на пересечении Софийской улицы и улицы Труда в Санкт-Петербурге. Его прозвали «мостом глупости», но сам он ни в чем не виноват: просто в него постоянно врезаются «Газели», водители которых надеются проскочить под балкой.

У водителей ничего не выходит — высота моста всего 2,7 метра. За несколько лет активисты насчитали больше 200 «Газелей», которые пострадали при попытке проехать в этом месте (юбилей был в январе 2021 года).

Но, кажется, история «моста глупости» подходит к концу. Как сообщила «Фонтанка», вечером 13 марта проезд под мостом закроют на два месяца. За это время планируется восстановить балки моста. А потом — еще и провести капремонт самой улицы Труда, чтобы высота проезда увеличилась до 4,5 метра. Мост поднимать при этом не будут — просто углубят саму улицу под ним.

Что думают про это водители грузовичков? Кажется, что-то такое: «Надо срочно успеть войти в историю!». Утром 12 марта в «мост глупости» врезалась «Газель», а затем ее попытался объехать еще один грузовичок. У него тоже ничего не вышло.