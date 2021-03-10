Школьница Мария Неклюдова из Нижнего Новгорода на Новый год отправила королевской семье письма с поздравительными открытками — и 8 марта получила ответ от герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт (а остальные пока молчат).

Неклюдова с детства увлекалась историей британской королевской семьи. В прошлом году девушка узнала, что им, оказывается, можно послать открытку (и, в теории, даже получить ответ). Она нашла на ютьюбе специальные видео с инструкциями и выяснила точные адреса получателей.

«Посмотрела примеры писем от других людей. В России мало кто этим занимается, поэтому пришлось искать за рубежом, — рассказала Неклюдова в беседе с „Нижегородской правдой“. — Я писала что-то более личное. Например, герцогу и герцогине Кембриджским я написала достаточно большое письмо про то, как мне нравятся их семейные отношения, и то, что они занимаются благотворительностью. Для меня это действительно важно». При этом девушка сама нарисовала поздравительные открытки — понадеялась, что они привлекут внимание членов королевской семьи.

Неклюдова почти 2,5 месяца ждала ответа. Девушка переживала из-за содержания письма — вдруг оно получилось слишком фамильярным? Но, как выяснилось, почта просто долго доставляла ответ. В итоге школьнице все же прислали королевскую открытку. И ей прислали не официальную бумагу с печатью, а открытку. В послании Кейт и принц Уильям поблагодарили девушку за ее письмо и желали счастливого Нового года (поздновато!).

Теперь школьница мечтает получить открытки и от других членов королевской семьи — вдруг и они узнают о существовании Нижнего Новгорода.

Пересказал Максим Иванов Фото в анонсе: SplashNews.com / Vida Press