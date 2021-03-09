Военный комиссариат Ленинградской области в честь 8 марта предложил подписчицам оставить в комментариях инстаграма аккаунты бывших. «А мы их встретим на призывных пунктах. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет», — так закончил свое поздравление начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов.

Многие послушались и стали тегать в комментариях бывших молодых людей, в том числе из других регионов. Кое-кто воспринял видео всерьез и раскритиковал военный комиссариат за, собственно, работу с гражданами.

В комиссариате же пояснили, что это просто шутка — и беспокоиться не стоит: «Еще не всех дураков война поубивала. Это обыкновенный юмор, шутка, и не нужно воспринимать серьезно. Если все воспринимать серьезно, жить будет тяжело. Без юмора жить невозможно, особенно в армейской среде. Нам юмор и жить, и служить помогает».