Американского хирурга вызвали в суд — пришлось подключаться к заседанию прямо из операционной. С пациентом, по словам врача, все в порядке
Хирурга из Сакраменто, Калифорния, Скотта Грина вызвали на заседание суда по делу, связанному с нарушением правил дорожного движения. Из-за пандемии коронавируса заседание проходило по видеосвязи, и Грин подключился к зуму прямо из операционной, сообщает BBC News со ссылкой на Sacramento Bee.
Появление на экране Грина в хирургическом костюме и маске, который, судя по всему, еще и участвовал в этот момент в операции, удивило как участников заседания, так и тех, кто смотрел прямую трансляцию в ютьюбе.
Однако Грин заверил судью, что готов участвовать в разбирательстве, добавив, что рядом с ним находится другой хирург, который позаботится о пациенте.
Судья с этим не согласился, заявив, что беспокоится за пациента, которого оперирует Грин, и отложил заседание.
Медицинский совет Калифорнии объявил, что начал разбирательство, подчеркнув, что «ожидает от врачей соблюдения профессиональных стандартов при лечении пациентов».
Сам Грин сообщил NBC News, что «все было не так» и больше ему добавить нечего.