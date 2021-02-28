Хирурга из Сакраменто, Калифорния, Скотта Грина вызвали на заседание суда по делу, связанному с нарушением правил дорожного движения. Из-за пандемии коронавируса заседание проходило по видеосвязи, и Грин подключился к зуму прямо из операционной, сообщает BBC News со ссылкой на Sacramento Bee.

Появление на экране Грина в хирургическом костюме и маске, который, судя по всему, еще и участвовал в этот момент в операции, удивило как участников заседания, так и тех, кто смотрел прямую трансляцию в ютьюбе.

Однако Грин заверил судью, что готов участвовать в разбирательстве, добавив, что рядом с ним находится другой хирург, который позаботится о пациенте.

Судья с этим не согласился, заявив, что беспокоится за пациента, которого оперирует Грин, и отложил заседание.

Медицинский совет Калифорнии объявил, что начал разбирательство, подчеркнув, что «ожидает от врачей соблюдения профессиональных стандартов при лечении пациентов».

Сам Грин сообщил NBC News, что «все было не так» и больше ему добавить нечего.

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Адвокат из США забыл выключить фильтр в Zoom во время заседания. Он выступал в образе кота с бегающими глазками