16 февраля на заседании суда по делу о «клевете на ветерана» Алексей Навальный во время прений сторон рассказал, что почти месяц провел в СИЗО «Матросская тишина» без соли.

Он заказал соль в ларьке, ее не везут. Еще раз — не везут. Попросил жену — тоже не везут. Попросил у нее огурцов — привезли, «полно уже привезли». А 14 февраля ему передали три килограмма соли: «Теперь у меня соль и огурцы».

На том же заседании Навальный спросил у судьи Веры Акимовой рецепт, но она ему ничего не подсказала.