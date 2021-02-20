Навальный в суде рассказал, как в «Матросской тишине» солил в пакете огурцы и делал мороженое Мы подобрали рецепты: один — как у Навального, второй — от нас
Ситуация: Навальный ждет второе судебное решение за день — и делится рецептами
Что вы все такие грустные. Что вам рассказать интересного? А! Я засолил огурцы. Получил огромное количество рецептов. И я долго не мог понять, в чем их солить. Ну, у меня просто мозгов не хватило, что огурцы можно солить в пакете. В итоге я взял пакет и засолил огурцы. Посмотрим, что получится. Рецепт достаточно [прост].
А вчера я сделал мороженое. Я взял масло сливочное, растопил его на чайнике в железной миске, добавил туда сметаны, долго взбивал, поставил в холодильник. Получится мороженое. Сегодня вечером попробую. Так что, если сегодня вечером со мной что-то случится, это меня не «Новичком» отравили, я мороженого собственного изготовления съел.
16 февраля на заседании суда по делу о «клевете на ветерана» Алексей Навальный во время прений сторон рассказал, что почти месяц провел в СИЗО «Матросская тишина» без соли.
Он заказал соль в ларьке, ее не везут. Еще раз — не везут. Попросил жену — тоже не везут. Попросил у нее огурцов — привезли, «полно уже привезли». А 14 февраля ему передали три килограмма соли: «Теперь у меня соль и огурцы».
На том же заседании Навальный спросил у судьи Веры Акимовой рецепт, но она ему ничего не подсказала.
Мы подобрали подходящий рецепт огурцов, как у Навального
1 килограмм свежих огурцов
2 столовые ложки соли
1 столовая ложка сахара
2 зубчика чеснока
1 пучок укропа
Моем огурцы, отрезаем кончики, кладем в пакет, мелко нарезаем укроп и чеснок, добавляем туда же. Затем завязываем пакет, трясем и убираем в холодильник на 10 часов.
А к мороженому, как у Навального, есть вопросы, поэтому вот вам взамен рецепт простого бананового мороженого
2 банана
100 мл жирных сливок 30-35%
Оставляем бананы дозревать до тех пор, пока шкурка не почернеет (или просто покупаем переспелые). Кладем мякоть банана в морозилку на 7-8 часов до полной заморозки, потом взбиваем замороженную массу с жирными сливками в блендере. Если блендера нет, то замораживаем мякоть банана до состояния мягкого мороженого, оставив ее в морозилке на 3-4 часа, затем взбиваем со сливками венчиком или вилкой. Взбитую массу оставляем в морозилке на 2-3 часа.
Фото в анонсе: Shutterstock.com