Лучшие фильмы с Леонардо Ди Каприо превратили в один короткий мультфильм. Тянет на «Оскар»!

Кукольный аниматор Виктор Хегелин выпустил новый мультфильм с голливудской звездой. Если в одной из прошлых работ он воссоздал лучшие трюки из фильмов с Томом Крузом, то в этот раз Хегелин показал ключевые роли Леонардо Ди Каприо. В ролике можно увидеть сцены из «Титаника», «Выжившего», «Волка с Уолл-стрит», «Начала» и «Великого Гэтсби».

Советуем обратить внимание и на другие работы аниматора. Вот, к примеру, красивый ролик о том, как обустроить досуг во время локдауна.

А вот как это все снимали.

Танцующие медведь и единорог — топ!

Лучше только мультфильм про серфера-скейтбордиста, на создание которого ушло восемь килограммов глины.

И еще одна работа Хегелина

Наконец-то вышло кино, в котором Тому Крузу не пришлось исполнять опасные трюки. Это кукольный мультфильм, где все делают за него

И еще одна работа Хегелина

Наконец-то вышло кино, в котором Тому Крузу не пришлось исполнять опасные трюки. Это кукольный мультфильм, где все делают за него