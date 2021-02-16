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Лучшие фильмы с Леонардо Ди Каприо превратили в один короткий мультфильм. Тянет на «Оскар»!
Источник: Meduza
Кукольный аниматор Виктор Хегелин выпустил новый мультфильм с голливудской звездой. Если в одной из прошлых работ он воссоздал лучшие трюки из фильмов с Томом Крузом, то в этот раз Хегелин показал ключевые роли Леонардо Ди Каприо. В ролике можно увидеть сцены из «Титаника», «Выжившего», «Волка с Уолл-стрит», «Начала» и «Великого Гэтсби».
Советуем обратить внимание и на другие работы аниматора. Вот, к примеру, красивый ролик о том, как обустроить досуг во время локдауна.
А вот как это все снимали.
Танцующие медведь и единорог — топ!
Лучше только мультфильм про серфера-скейтбордиста, на создание которого ушло восемь килограммов глины.