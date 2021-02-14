В московском метро появилась станция «Влюблино ❤️». Но только на один день

Московский метрополитен 14 февраля, в День всех влюбленных, временно переименовал одну из станций метро — самую подходящую для этого.

На Люблинско-Дмитровской линии появилась станция «Влюблино ❤️». Именно такое название теперь украшает двери на входе и выходе на станцию, ранее известную как «Люблино». Даже жаль, что только на один день.

Московское метро ранее уже временно меняло названия станций. Так, в конце марта «Домодедовская» и «Бабушкинская» становились «ДомаДедовской» и «ДомаБабушкинской». Таким образом метро напоминало о необходимости самоизоляции во время пандемии COVID-19.