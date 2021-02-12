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Художница выпустила набор конструктора с непарадным Петербургом. Помимо домов в него входят старый автобус и щитовая с надписью «Цой жив»
Источник: Бумага
Художница из Санкт-Петербурга Наталья Наниева выпустила набор конструктора «Тот самый Петербург-2» — это серия сувениров, посвященная «непарадной части города». В набор входят девять деталей: подставка, три дерева, три дома, автобус ПАЗ, старый мерседес и щитовая с надписью «Цой жив».
А вот как выглядел первый набор сувенирного конструктора.