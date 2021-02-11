Georges Gobet / AFP / Scanpix / LETA

Не будем томить: просто послушайте, как музыканты играют на раковине гигантского моллюска, которой примерно 18 тысяч лет!

Раковину обнаружили в пещере Марсулас на юге Франции еще в 1931 году. Почти 100 лет спустя антропологи обратили внимание на то, что находка не так проста, как кажется на первый взгляд.

В панцире обнаружили отверстия, которые, как позже показало компьютерное моделирование, явно были проделаны с помощью орудий труда. А расположение этих отверстий позволяло добиться звуков, напоминающих ноты до, до-диез и ре. Тогда ученые позвали музыкантов — и записали их игру на древнейшем найденном духовом инструменте. Как выяснилось, звучит он вполне неплохо, особенно для 18-тысячелетнего панциря.

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