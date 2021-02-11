Региональные СМИ сообщили, что папа римский запретил Оренбургскую область. Это была шутка «Нейромедузы», в которой новости пишет нейросеть

Региональные издания превращают твиты «Нейромедузы» (нейросети, генерирующей абсурдные заголовки на основе материалов «Медузы») в реальные новости. На это обратил внимание главный редактор TJournal Сергей Звезда.

11 февраля «Нейромедуза» опубликовала твит о папе римском, который якобы запретил существование Оренбургской области. Пост тут же подхватили местные СМИ. Многие при этом не указывали в заголовках, что речь идет о твите, придуманном нейросетью.

Эта новость в региональных СМИ — только заголовки

В текстах новостей все еще лучше

Некоторые издания до последнего хранили интригу и опровергали новость только во втором или третьем абзаце.

Утром 11 февраля в интернете появилась новость с заголовком: «Папа римский запретил Оренбургскую область. Это известие не оставило равнодушными и самих жителей области, и россиян в целом. Почему понтифик вдруг решил это сделать? Кто-то воспринял эту новость с большой долей юмора, кто-то стал переживать и делиться шокирующей новостью с друзьями.

Отдельное внимание уделили реакции жителей Оренбургской области и других россиян.

Оренбуржцы восприняли «новость» с юмором. Одни выбирают новое место жительства, а другие пишут «Аминь» к комментариям в публикации.

Ну и самое главное, СМИ отдельно уточняли, что у понтифика нет реальной власти над регионом, а значит, и бояться нечего.

Оренбуржцы могут спать спокойно, никаких распоряжений насчет региона папа римский не давал, да и не в его компетенции это делать.

Беспокоиться не о чем!

Так что можно быть спокойными, Оренбургская область не запрещена папой римским, который может и вовсе не знает о существовании такого региона в России.

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О чем пишет «Нейромедуза»

«Госдума поддержала закон о запрете россиян в РФ». Это заголовок «Нейромедузы» — развлекательного медиа, в котором трудится нейросеть Мы (люди из «Медузы») поговорили с создателем «Нейромедузы» (тоже человеком)

О чем пишет «Нейромедуза»

«Госдума поддержала закон о запрете россиян в РФ». Это заголовок «Нейромедузы» — развлекательного медиа, в котором трудится нейросеть Мы (люди из «Медузы») поговорили с создателем «Нейромедузы» (тоже человеком)

Максим Иванов