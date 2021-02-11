Региональные СМИ сообщили, что папа римский запретил Оренбургскую область. Это была шутка «Нейромедузы», в которой новости пишет нейросеть
Региональные издания превращают твиты «Нейромедузы» (нейросети, генерирующей абсурдные заголовки на основе материалов «Медузы») в реальные новости. На это обратил внимание главный редактор TJournal Сергей Звезда.
11 февраля «Нейромедуза» опубликовала твит о папе римском, который якобы запретил существование Оренбургской области. Пост тут же подхватили местные СМИ. Многие при этом не указывали в заголовках, что речь идет о твите, придуманном нейросетью.
Эта новость в региональных СМИ — только заголовки
- «Аргументы и Факты в Оренбурге»: «Папа Римский запретил существовать Оренбургской области»
- «1743.ру»: «Почему Папа Римский запретил существование Оренбургской области?»
- «Московский Комсомолец в Оренбурге»: «Папа Римский запретил Оренбургскую область»
- «Оренград»: «Оренбургскую область запретил Папа Римский»
- «Оренбург Медиа»: «Папа Римский запретил существование Оренбургской области. Что?»
- «RIA56»: «Папа Римский против существования Оренбургской области»
- «Южный Урал»: «Папа Римский против Оренбургской области. Как такое возможно?»
В текстах новостей все еще лучше
Некоторые издания до последнего хранили интригу и опровергали новость только во втором или третьем абзаце.
Утром 11 февраля в интернете появилась новость с заголовком: «Папа римский запретил Оренбургскую область. Это известие не оставило равнодушными и самих жителей области, и россиян в целом. Почему понтифик вдруг решил это сделать? Кто-то воспринял эту новость с большой долей юмора, кто-то стал переживать и делиться шокирующей новостью с друзьями.
Отдельное внимание уделили реакции жителей Оренбургской области и других россиян.
Оренбуржцы восприняли «новость» с юмором. Одни выбирают новое место жительства, а другие пишут «Аминь» к комментариям в публикации.
Ну и самое главное, СМИ отдельно уточняли, что у понтифика нет реальной власти над регионом, а значит, и бояться нечего.
Оренбуржцы могут спать спокойно, никаких распоряжений насчет региона папа римский не давал, да и не в его компетенции это делать.
Беспокоиться не о чем!
Так что можно быть спокойными, Оренбургская область не запрещена папой римским, который может и вовсе не знает о существовании такого региона в России.