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Жители округа Южный Ланаркшир в Шотландии находят записки, расклеенные около мостов — к примеру, у моста имени Давида Ливингстона. Послания похожи друг на друга: их автор напоминает, что вас точно любят, что ваша жизнь ценна и важна — и вообще, вы просто великолепны! «Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь», говорится в одной из записок.

Некоторые послания оформлены в виде сердечка. В каждом из них указан номер телефона, по которому можно позвонить. Это горячая линия благотворительной организации Samaritans, занимающейся эмоциональной поддержкой.

Вероятно, записки — часть кампании местного отделения организации, для которой это обычная практика. Но местные жители не исключают, что автор не имеет прямого отношения к Samaritans и просто указывает номер горячей линии, звонок на которую, как кажется автору, может выручить в трудную минуту.

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🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

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