В Шотландии в самых неожиданных местах находят точилки для карандашей. Никто не знает, чьи они и зачем нужны 🤔

Социолингвист и этнограф Джеймс Пуховски гулял вдоль пляжа Портобелло, восточного пригорода Эдинбурга. Во время прогулки он обратил внимание на то, что к одному из бетонных заграждений приделана ржавая точилка для карандашей. Пуховски удивился, подошел поближе и заметил табличку, которая на самом деле мало что проясняла: «Предоставлено для вашего удобства Публичным проектом по заточке карандашей в Портобелло».

Что это за проект такой? Кто станет точить карандаши на пляже? Зачем вообще прикреплять точилки к бетонным заграждениям? Ответов на эти вопросы у Пуховски не было, поэтому он просто выложил фотографии загадочной точилки в твиттер. Пост быстро разошелся по соцсети.

В комментариях пользователи прислали ему фотографии других точилок в самых разных местах, которые можно увидеть в окрестностях Портобелло. Оказалось, Пуховски — не единственный, кто ломал голову над этой загадкой.

К расследованию подключилась журналистка местной газеты. Она предположила, что Публичный проект по заточке карандашей в Портобелло — это какая-то арт-инсталляция. Однако имя автора ей неизвестно. Журналистка отметила, что, судя по всему, точилки появились в Портобелло около двух-трех лет назад. В теории, точилки могут пригодиться художникам, которые приходят на пляж порисовать. Но это не точно, учитывая, что они давно заржавели.