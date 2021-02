Какую музыку мы упустили, пока в России шли протесты Плейлист «Медузы»

Еженедельные плейлисты новой музыки, которые «Медуза» составляет в стриминговых сервисах, наконец снова в эфире!

Начало года в России выдалось бурным, но в первую очередь не в музыке. Традиционное постпраздничное затишье сменилось серией протестных акций в поддержку Алексея Навального, которому после попытки покушения назначили реальный срок в колонии.

В какой-то момент казалось, что всем стало вовсе не до музыки. Главными новостями на музыкальных сайтах оказались аудиозаписи и расшифровки выступлений из судов, и даже аполитичные телеграм-каналы вместо обзоров треков и клипов массово публиковали ссылки на страницы поддержки правозащитных проектов.

Но хорошая музыка, в том числе реагирующая на текущую повестку, все же продолжает исправно выходить. Мы собрали в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке» 30 самых интересных треков, выпущенных в январе — начале февраля.

Из иностранных новинок стоит отдельно выделить бодрую и уже десятую по счету пластинку Foo Fighters «Medicine at Midnight», внезапный — акустический и очень красивый — второй сольный альбом вокалистки Paramore Хейли Уильямс «Flowers for Vases / Descansos», а также дебютную работу лондонца Джейкоба Аллена (он же Puma Blue) «In Praise of Shadows», сделанную на стыке инди-рока и электроники 1990-х.

Из отечественных релизов наиболее любопытны сборники свежих треков артистов инди-лейблов «Домашняя работа» («Пасош», «Увула», «Забыл повзрослеть») и «Ниша» («Деревянные киты», «На ножах», «Испанский стыд»), а также трибьют на стихи Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда» (у нас даже выходил про него подкаст).

Ну и, конечно, песни на злобу дня — «Аквадискотека» от Александра Гудкова и Cream Soda, «Я в домике» от «Черного государя», «Россия» Антохи МС и «Песня окон и стен» группы Ploho.

Apple Music

Spotify

«Яндекс.Музыка»

Александр Филимонов Фото в анонсе: Eric Nopanen / Unsplash