Помните фильм «Особо опасен»? Там еще пули летали по дуге. Теперь так можно и с игрушечными бластерами Nerf (ну почти!)

Производитель игрушечных бластеров Nerf представил три новых модели, с помощью которых можно стрелять по дуге — почти как в фильме «Особо опасен» с Джеймсом Макэвоем и Анджелиной Джоли. Для этого нужно лишь отрегулировать ствол, то есть повернуть переключатель на его конце.

BuffdaddyNerf

По задумке, стрельба по дуге поможет в борьбе с теми, кто любит отсиживаться в укрытии — с новыми моделями заряд все равно их достанет. Но блогеры, уже опробовавшие новые бластеры, отмечают: стрельба по дуге и правда дает преимущество в некоторых ситуациях, хотя игрушечные пули все равно закручиваются не так сильно, как хотелось бы. Дуга получается не слишком большой. Несмотря на это, на улице в ветреную погоду от улучшенных бластеров наверняка будет больше пользы, чем от обычных.

American Foam

Первые две модели Nerf с возможностью стрельбы по дуге поступят в продажу уже в марте 2021 года, а третья — только в августе.

Бонус!

Посмотрите на фанатскую модификацию Nerf, которая тоже стреляет по дуге. Видео записано еще в 2016 году.

OUT OF DARTS