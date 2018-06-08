Бывший ведущий «Разрушителей легенд» собрал игрушечный бластер на тысячу пуль
Бывший сопродюсер и ведущий телепередачи «Разрушители легенд» Адам Сэвидж модифицировал бластер Nerf, приделав к нему огромный магазин на тысячу снарядов-шариков.
Из-за того, что переделанный магазин прикрепляется к бластеру сверху, он мешает целиться — поэтому Сэвидж добавил к винтовке отдельный прицел. Он также прикрепил к бластеру сошки и украсил его деталями от других игрушек. Модифицированное оружие протестировали на людях в костюмах динозавров.
Видео со сборкой бластера Сэвидж выложил на ютьюб-канале Tested. Ранее там появлялись и другие ролики, посвященные необычному игрушечному оружию — например, Сэвидж собрал винтовку для «секретного Санты» и пулемет, стреляющий шариками для настольного тенниса.