Бывший ведущий «Разрушителей легенд» собрал игрушечный бластер на тысячу пуль

Бывший сопродюсер и ведущий телепередачи «Разрушители легенд» Адам Сэвидж модифицировал бластер Nerf, приделав к нему огромный магазин на тысячу снарядов-шариков.

Из-за того, что переделанный магазин прикрепляется к бластеру сверху, он мешает целиться — поэтому Сэвидж добавил к винтовке отдельный прицел. Он также прикрепил к бластеру и украсил его деталями от других игрушек. Модифицированное оружие протестировали на людях в костюмах динозавров.

Adam Savageʼs One Day Builds: 1000 Shot NERF Blaster! Tested

Видео со сборкой бластера Сэвидж выложил на ютьюб-канале Tested. Ранее там появлялись и другие ролики, посвященные необычному игрушечному оружию — например, Сэвидж собрал винтовку для «секретного Санты» и пулемет, стреляющий шариками для настольного тенниса.

Adam Savageʼs One Day Builds: Custom NERF Rifle Tested