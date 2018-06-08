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Бывший ведущий «Разрушителей легенд» собрал игрушечный бластер на тысячу пуль

Meduza
10:17, 8 июня 2018

Бывший сопродюсер и ведущий телепередачи «Разрушители легенд» Адам Сэвидж модифицировал бластер Nerf, приделав к нему огромный магазин на тысячу снарядов-шариков.

Из-за того, что переделанный магазин прикрепляется к бластеру сверху, он мешает целиться — поэтому Сэвидж добавил к винтовке отдельный прицел. Он также прикрепил к бластеру сошки и украсил его деталями от других игрушек. Модифицированное оружие протестировали на людях в костюмах динозавров.

Adam Savageʼs One Day Builds: 1000 Shot NERF Blaster!
Tested

Видео со сборкой бластера Сэвидж выложил на ютьюб-канале Tested. Ранее там появлялись и другие ролики, посвященные необычному игрушечному оружию — например, Сэвидж собрал винтовку для «секретного Санты» и пулемет, стреляющий шариками для настольного тенниса.

Adam Savageʼs One Day Builds: Custom NERF Rifle
Tested
Adam Savageʼs One Day Builds: Ping Pong Machine Gun!
Tested

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