Даниэль Аггер (не тот, которого задержали) на матче «Ливерпуль» — «Норвич Сити» в декабре 2013 года Paul Greenwood / BPI / Shutterstock / Vida Press

Видели, что в новостях пишут? Даниэля Аггера задержали во время протестов в Москве и будут судить!

Дело о нарушении статьи 20.2 КоАП РФ (об участии в несанкционированной акции с созданием помех для инфраструктуры) гражданином Аггером Д. М. действительно зарегистрировано в Головинском районном суде Москвы. Но есть одна загвоздка: к бывшему футболисту, капитану сборной Дании и игроку «Ливерпуля» Даниэлю Мюнте Аггеру это не имеет никакого отношения.

Как пишут «База» и Mash, задержанный в Москве Даниэль Аггер — уроженец Оренбургской области, который в 2009 году поменял имя и фамилию в паспорте (до этого он был Дмитрием). «База» подчеркивает, что московский Аггер на четыре года младше тезки-датчанина; Mash добавляет, что он представился полицейским футболистом.

А что настоящий Даниэль Аггер? Он выступил в твиттере с пояснением: «Я никогда не говорил, что есть только один Даниэль Аггер. И теперь мы в этом уверены. Тот Даниэль Аггер, который упоминается в инциденте в Москве, — это не я». Бывший футболист добавил, что он в Испании, у него все в порядке. И лайкнул пару твитов о путанице.

С этим футболом вечно путаница! В Россию на ЧМ приехали тысячи иностранцев. Некоторым не повезло: они перепутали Ростов с Ростовом, Новгород с Новгородом и Саранск с Пензой