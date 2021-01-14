Как живется российским актерам дубляжа? Да, в общем-то, неплохо, не жизнь, а кино! Вот, к примеру, во что превращается обычная поездка на машине.

Внимание, в ролике ниже звучит мат. Если вас это не устраивает, посмотрите на легендарные пакеты 2000-х годов.

На видео — стендапер и сооснователь кинокомпании Movie Mood Карен Арутюнов, а также его коллеги, актер и пародист Альберт Ибрагимов и певица Аниса Муртаева («Яндекс. Навигатор» озвучивала не она, но вышло очень похоже). По словам участников видео, это была полная импровизация, а не заготовка.

На самом деле ролик с Арутюновым, Ибрагимовы и Муртаевой появился в инстаграме еще 31 декабря 2020 года, но внимание на него обратили только в середине января — после перезаливов в твиттере и тиктоке.