В 2000-х пакеты были искусством. Не то что сейчас! Вспоминаем легендарные пакеты, которые были почти у всех

Нужно признать: к 2021 году содержимое пакетов с пакетами стало предельно скучным — там в основном пакеты от доставок и популярных торговых площадок.

То ли дело в начале 2000-х, когда каждый пакет ценился и хранился годами! Многие знают и помнят эти пакеты, что называется, в лицо, даже спустя десятки лет. Мы нашли лучший тред с легендарными пакетами 2000-х для тех, кто хочет почтить их память.