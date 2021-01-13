«Хочу жрать и домой» Первоклассник использует школьный дневник как личный. Заметки там предельно честные

Администратор базы отдыха из Перми выложила фотографии школьного дневника своего сына, который ходит в первый класс. Ребенок слишком буквально воспринял графу «для заметок» — и стал записывать туда разные мысли. Например, «хочу жрать» или «хочу жрать и домой».

И это еще не все: на форзаце дневника можно найти некий «список дьяволов» с перечислением видеоблогеров вроде Влада Бумаги (он же A4) и Глента.

Школьник разрешил выложить фотографии своего школьного дневника в твиттер. По словам матери, у него также есть личный дневник, но в него никто не заглядывает.

Важный контекст