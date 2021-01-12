Шон Бин умолял, чтобы его героев перестали убивать в кино и сериалах. Скоро узнаем, сработало ли — во втором сезоне «Сквозь снег»

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона фантастического сериала «Сквозь снег» — телеадаптации одноименного фильма-антиутопии южнокорейского режиссера Пон Джун-хо («Паразиты»).

Netflix

Мир замерз. Выжили лишь те, кто укрылся в специальном поезде, который следует по своему маршруту почти 10 лет, постепенно замедляясь. Когда это наконец случится, пассажиры — и прозябающие где-то в хвосте бедняки, и пирующие богачи — замерзнут и умрут.

Во втором сезоне к актерскому составу присоединится Шон Бин, он сыграл создателя этого самого поезда.

Премьера второго сезона состоится на Netflix уже 25 января.