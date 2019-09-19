Ouzounova / Splash News / Vida Press

Английский актер Шон Бин — человек-спойлер. Участь его героев предрешена заранее. Их либо казнят («Игра престолов»), либо расстреливают из лука («Властелин колец»), а иногда и вовсе четвертуют («Черная смерть»). Это давно превратилось в мем: если в фильме участвует Шон Бин, значит, можно отсчитывать время до смерти его персонажа.

Как убивали героев Шона Бина Sundries

В 2014 году фанаты даже запустили хэштег #DontKillSeanBean («Не убивайте Шона Бина»), который поддержал и сам актер.

К тому же, Шона Бина можно убить в видеоигре Hitman 2 — самыми разными способами!

Game Informer

Но теперь все изменится! В интервью таблоиду The Sun актер рассказал, что больше не будет сниматься в фильмах и сериалах, в которых его героя планируют убить.

«Я просто должен был прекратить это и начать выживать. Иначе все стало бы слегка предсказуемым», — признался Бин. Ему даже пришлось спорить с продюсерами фильма, в котором он недавно снялся. Персонажа Бина как обычно хотели убить, но в итоге просто сильно покалечили.

Правда, непонятно, как актер собирается бороться с предсказуемостью своих фильмов, если теперь всем известно, что его героям ничего не угрожает.