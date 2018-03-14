«Валар моргулис»? Привет Джону Сноу? Шон Бин рассказал, что перед смертью шептал Нед Старк (ничего интересного)

Актер Шон Бин, сыгравший в сериале «Игра престолов» лорда Винтерфелла Эддарда (Неда) Старка, рассказал, какими были последние слова его персонажа. В девятой серии первого сезона, когда молодой король Джоффри приказал казнить Старка, герой Бина начал беззвучно шевелить губами.

Фанаты «Игры престолов» выдвигали много теорий, что же мог говорить Старк перед смертью. Фразу на высоком валирийском «Валар моргулис» («Все люди смертны»)? Или «Я сдержал обещание», имея в виду то, что он сохранил в тайне имена родителей Джона Сноу? Или он пытался связаться со своим сыном Браном, умеющим перемещаться во времени?

Некоторые даже предполагали, что он успел каким-то образом поменяться телами с кем-то еще, поэтому не умер. (А кто-то в шутку думал, что безголовый всадник в 9 эпизоде 6 сезона — это Нед Старк).

Ned Stark in Game of Thrones s06e09 «Battle of the Bastards» SubZer0C

В интервью HuffingtonPost Шон Бин рассказал, что на самом деле Старк перед смертью просто молился — ведь это логично делать перед смертью. «Я просто подумал: „Что бы ты сделал, случись это на самом деле?“ Наверное, ты будешь молиться. Наверное, ты будешь тихо шептать какие-то слова». Конкретного содержания «молитвы» актер раскрывать не стал.