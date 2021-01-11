шапито
Когда-нибудь видели, чтобы хлеб нарезали вдоль, а не поперек? Теперь видели! И мы можем все объяснить
Источник: Meduza
Во-первых, нарезанный вдоль хлеб — это красиво…
Во-вторых, этому есть объяснение! Оказывается, так в Венесуэле и Бразилии готовят гигантские многоэтажные сэндвичи, которые выглядят как торт «Наполеон» — и другой хлеб для них просто не подойдет.
Купить нарезанный вдоль хлеб можно не только в Венесуэле, но и, к примеру, в Швеции.
Используется он примерно для тех же целей — то есть больших сэндвичей с майонезом и, допустим, картофельными чипсами. Сами шведы утверждают, что это очень (даже не так — ОЧЕНЬ) вкусно.
Бонус
М-м-м, поджаристый!