Когда-нибудь видели, чтобы хлеб нарезали вдоль, а не поперек? Теперь видели! И мы можем все объяснить 

Во-первых, нарезанный вдоль хлеб — это красиво…

Во-вторых, этому есть объяснение! Оказывается, так в Венесуэле и Бразилии готовят гигантские многоэтажные сэндвичи, которые выглядят как торт «Наполеон» — и другой хлеб для них просто не подойдет.

Купить нарезанный вдоль хлеб можно не только в Венесуэле, но и, к примеру, в Швеции.

Используется он примерно для тех же целей — то есть больших сэндвичей с майонезом и, допустим, картофельными чипсами. Сами шведы утверждают, что это очень (даже не так — ОЧЕНЬ) вкусно.

Бонус

М-м-м, поджаристый!

🍞🗣️

Мне не нравится магазинный хлеб. А как испечь его самому? Это очень сложно?

🍞🗣️

Мне не нравится магазинный хлеб. А как испечь его самому? Это очень сложно?