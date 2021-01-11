Гольфист оскорбил сам себя во время матча. От спортсмена потребовали извинений

Американский гольфист Джастин Томас оскорбил самого себя во время турнира на Гавайях. Пришлось извиняться — но уже не перед собой, а перед зрителями и ЛГБТ-сообществом.

Во время матча, который транслировали в прямом эфире, Томас промахнулся мимо лунки и от досады негромко назвал себя «педиком» («faggot» — в английском языке это грубое оскорбление). Комментаторы в этот момент молчали, поэтому слово прозвучало достаточно отчетливо.

Фрагмент матча Zach VS Golf

На инцидент помимо прочих обратила внимание организация Sports Media LGBT+, занимающаяся вопросами инклюзивности в спорте. В ответ гольфист извинился, сказав, что вел себя «отвратительно», что он «взрослый человек» — и ему нет прощения за подобное поведение.