Один из лучших гольфистов мира Джон Рам из Испании забил мяч в лунку, ловко перебросив его через пруд. Теперь этот удар называют самым удивительным в истории гольфа и даже чудом.

The Masters

Этот волшебный удар Рам выполнил 10 ноября, в день своего 26-летия, во время тренировки перед турниром серии The Masters в США. Стоя возле пруда, гольфист ударил по мячу, после чего тот, словно каменный «блинчик», преодолел преграду, четыре раза ударившись о воду. Затем мяч оказался на другом берегу, описал дугу по газону и точно попал в лунку. Это надо видеть!

Джон Рам в июле впервые занял первое место в мировом рейтинге по гольфу. Сейчас он находится на втором месте.