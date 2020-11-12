шапито
Что мы сейчас увидели? Гольфист — бам! — ударил по мячу, тот — плюх-плюх-плюх-плюх! — четыре раза ударился о воду и — вжух! — прямо в лунку!
Источник: Meduza
Один из лучших гольфистов мира Джон Рам из Испании забил мяч в лунку, ловко перебросив его через пруд. Теперь этот удар называют самым удивительным в истории гольфа и даже чудом.
Этот волшебный удар Рам выполнил 10 ноября, в день своего 26-летия, во время тренировки перед турниром серии The Masters в США. Стоя возле пруда, гольфист ударил по мячу, после чего тот, словно каменный «блинчик», преодолел преграду, четыре раза ударившись о воду. Затем мяч оказался на другом берегу, описал дугу по газону и точно попал в лунку. Это надо видеть!
Джон Рам в июле впервые занял первое место в мировом рейтинге по гольфу. Сейчас он находится на втором месте.