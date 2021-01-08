Пользователь реддита pinkholey пришел на прием к стоматологу, но оказался в фильме Кристофера Нолана «Начало». Дело в том, что на стене в офисной уборной висит фотография этого самого туалета — и на ней также изображена фотография этого же туалета. В свою очередь, на фотографии внутри фотографии тоже можно разглядеть фотографию с фотографией… В общем, рекурсия!

При этом, по мнению части пользователей реддита, фото внутри фото настоящие, не отредактированные. Снимки сделаны в разное время, поэтому обстановка в уборной слегка отличается: где-то нет мыла, где-то оно другого цвета, где-то разное количество полотенец и разные урны для мусора. На оригинальном фото открыта дверь, а на унитазе стоит суккулент.

Комментаторы также предположили, что стоматолог и его коллеги таким образом развлекаются в свободное время. Скорее всего, это какая-то старая офисная шутка.

На реддите вообще любят расследования

Манекены смотрят друг на друга, вокруг — статуи собак, в центре — алтарь. На Reddit попытались раскрыть тайну странного сада

На реддите вообще любят расследования

Манекены смотрят друг на друга, вокруг — статуи собак, в центре — алтарь. На Reddit попытались раскрыть тайну странного сада