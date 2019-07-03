На Reddit есть раздел под названием whatisthisthing («Чтоэтотакое»). Его участники пытаются объяснить происхождение вещей или явлений — от странных пятен на рубашке до пончиков в форме мозга.

Пользователь форума с никнеймом DanBread выложил в разделе фотографию, присланную подругой. Дело в том, что она недавно переехала в новую квартиру и сразу обратила внимание на соседский сад, который выглядит… необычно!

Что в этом саду такого?

В центре двора стоит манекен в маске и окровавленной (???) рубашке, а напротив, как выяснилось из обсуждения, установлен еще один. Между ними — сооружение, напоминающее алтарь.

Слева и справа расположены горшки с цветами. Если приглядеться, среди них можно разглядеть черные тыквы в форме кошачьих мордочек. Манекен на фото окружен статуями животных: собак, кошек, зайцев. Еще есть птицы, бабочки, черепахи.

DanBread и его подруга так и не сумели разгадать тайну этого сада, потому обратились за помощью к участникам раздела. Почему фигуры расставлены именно так? Что символизируют манекены и статуи собак? В конце концов, что это за алтарь (и алтарь ли это)?

Что это может быть? Версии пользователей

Соседи просто отпугивают воров. Кто захочет грабить дом с таким жутким садом?

Альтернативный вариант: хозяева отпугивают не воров, а потенциальных соседей. Кто захочет жить рядом с таким жутким садом?

Хозяева соорудили мемориал собакам, которые у них жили. Но как быть с кошками, зайцами и манекенами?

Может, двор служит своего рода святилищем?

Это просто арт-инсталляция.

К сожалению, загадка так и останется неразрешенной. Модераторы раздела закрыли комментарии, сославшись на то, что пользователи ничем не помогают. А жаль!