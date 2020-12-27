Дмитрий Пелевин во время одиночного перехода через Тихий океан Ever Sailing

Гражданин России, IT-специалист и яхтсмен с десятилетним стажем Дмитрий Пелевин в одиночку переплыл на яхте Тихий океан, чтобы вернуться в Новую Зеландию, где живет он сам, его бывшая жена Ольга и их 7-летний сын Андрей. Путешествие продолжалось около полугода (из них по океану — около трех месяцев) и завершилось 24 декабря, когда Пелевин вошел в гавань Галф Харбор возле Окленда. За это время он преодолел семь тысяч морских миль (почти 13 тысяч километров).

Большое путешествие Дмитрия Пелевина началось в марте, когда по всему миру из-за пандемии коронавирусной инфекции стали отменять авиасообщение. Тогда он на несколько дней приехал во Францию, но в итоге застрял на гораздо больший срок. «Когда начали закрываться границы, решил остаться и ждать конца эпидемии там [во Франции]», — писал он в своем телеграм-канале.

У Пелевина появилось много времени, чтобы обдумать, как быть дальше, — и он решил вернуться в Новую Зеландию, причем на парусной яхте. Яхтсмен продал свою 24-футовую лодку, которую купил за год до этого, и начал искать новую, пригодную для перехода через океан. Во Франции ничего найти не удалось, а в июне ему на глаза попалось объявление о продаже яхты на острове Мартиника, заморском департаменте Франции в Карибском море. «Списавшись с владельцем, я не думал долго и уже меньше через сутки был на Мартинике», — рассказывает Пелевин. После этого он купил 37-футовую лодку и начал готовиться к путешествию.

11 июля в компании других мореплавателей он вышел из Мартиники и направился в сторону Панамы, чтобы пройти через Панамский канал и выйти в Тихий океан. По пути он несколько раз останавливался: так, из-за проблем с оформлением документов он два месяца провел на Панаме. 19 сентября Пелевин прошел через Панамский канал, а 26 сентября в одиночку вышел из залива в океан. Он рассчитывал, что доберется до Новой Зеландии к 17 октября, ко дню рождения сына, но в пути возникли сложности.

Последний участок был самым сложным, потому что начался сезон циклонов… У меня возникли некоторые проблемы с лодкой. Мой двигатель сломался сразу после отъезда их Панамы, так что до Таити я шел почти без двигателя. Мой главный парус оторвался , так что я плавал только с одним.

Одиночный переход через Тихий океан Ever Sailing

К началу декабря яхтсмен отремонтировал лодку и взял курс на Новую Зеландию. 21 декабря Пелевин отправил по спутниковой связи короткое сообщение в телеграм: «Всем. Привет! Я дошел до порта, сделал тест [на ковид], и буду стоять у карантинного причала, пока не будет результата». 24 декабря яхтсмена выпустили в порт, где его ждали Андрей и Ольга. Власти разрешили Пелевину не соблюдать карантин, поскольку он больше двух недель находился один. В первый же вечер Андрей остался на яхте с отцом.

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Александр Бакланов