Герман Греф составил плейлист для «творческой энергии». В него вошли Билли Айлиш и великое «Плачь и смотри-и-и со стороны-ы-ы!»

Герман Греф равняется на Барака Обаму, который каждый год выкладывает списки любимых фильмов и песен: глава Сбербанка опубликовал в стриминговом сервисе «СберЗвук» плейлист с музыкой для вдохновения.

Судя по всему, конференция Сбербанка со Сберкотом и путешествием в 1937 год придумывалась под треки Билли Айлиш, Басты, Modern Talking и «Непары» («Плачь и смотри-и-и со стороны-ы-ы! Счастье босико-о-ом по ковру перед сно-о-ом»). Плейлист так и подписан: «Мой источник творческой энергии».

Кроме того, Греф составил вторую подборку под заголовком «DALI» — и это аудиофильский плейлист «для раскрытия потенциала Hi-Fi и Hi-End акустической системы», то есть прослушивания песен в формате FLAC.

«Я не делю музыку на жанры, направления и эпохи, — рассказал Греф. — Для работы мне необходимо понимать людей разных поколений и взглядов, и мир музыки — отличный в этом помощник. Мой ежедневный плейлист довольно эклектичен и часто обновляется».