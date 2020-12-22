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Встречайте короля Замунды! Эдди Мерфи вернется в Нью-Йорк во второй части «Поездки в Америку». Вот трейлер
Источник: Meduza
Стриминговый сервис Amazon Prime Video показал первый трейлер «Поездки в Америку 2» — продолжения известной комедии 1988 года с Эдди Мерфи.
В первой части Мерфи сыграл наследного принца африканского государства Замунда, приехавшего в Нью-Йорк найти себе невесту. Во второй части Мерфи — уже король Замунды — возвращается в США, узнав, что там живет его потерянный сын.
Кроме Мерфи к своим ролям вернулись Арсенио Холл, Джеймс Эрл Джонс и Шэри Хидли. К ним присоединится Уэсли Снайпс. Сценарий фильма написали сценаристы первой «Поездки в Америку» Бэрри Блауштейн и Дэвид Шеффилд.
Картина выйдет 5 марта 2021 года на Amazon Prime Video.