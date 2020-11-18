Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер полнометражного фильма о Томе и Джерри (да-да, фильма, а не мультфильма!) с Хлоей Грейс Морец. Том и Джерри по-прежнему нарисованные, зато все люди настоящие — совсем как в «Кто подставил кролика Роджера» 1988 года.

Warner Bros. Pictures

По сюжету, Джерри переезжает в самый дорогой и престижный отель Нью-Йорка, где скоро состоится некая «свадьба века». Сотрудница этого отеля по имени Кайла (Хлоя Морец) нанимает Тома, чтобы кот раз и навсегда избавился от шаловливого мышонка. Тем более Джерри рискует поставить под угрозу грядущую церемонию.

Помимо Морец в фильме появятся Майкл Пенья, Роб Делани и Кен Жонг.

Российская премьера мультфильма пока намечена на 4 марта 2021 года. Но с учетом пандемии коронавируса ни в чем нельзя быть уверенным.